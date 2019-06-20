Радикалы штурмуют парламент Грузии после антироссийского скандала: видео

На фоне антироссийского скандала в Грузии, на улицах Тбилиси не утихают волнения. Демонстранты штурмуют здание парламента, вступая в противостояние в сотрудниками правоохранительных органов.

Митингующие перекрыли центральный проспект Руставели, они держат в руках национальные флаги и выкрикивают антироссийские лозунги.

Кордон полицейских не в состоянии сдержать толпу, которая рвется внутрь, сообщает телеканал Rustavi-2.

Отряды полицейских мобилизуются во дворе здания парламента, чтобы дать отпор митингующим, которые уже потребовали отставки главы министерства внутренних дел и председателя парламента.

Скандал разгорелся после заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) с депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым во главе. На правах президента организации он занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся. Оппозиционные депутаты пришли в ярость и пикетировали трибуну, сорвав выступление.

Было принято решение о прекращении работы и возвращении российской делегации в Москву.

Представители правящей партии «Грузинская мечта» попытались оправдаться за инцидент, заявив, что не знали о том, что Гаврилов открывает заседание.