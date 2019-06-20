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Загадочная смерть: знаменитый рестлер предсказал свою кончину

Тамара Астапенкова
21:40 20.06.2019
Написав цитату о смерти, знаменитый спортсмен умер через несколько часов.
Загадочная смерть: знаменитый рестлер предсказал свою кончину
© Фото: ICW, twitter

Адриан Маккаллум, чемпион мира ICW в супертяжелом весе и один из лучших рестлеров Великобритании за последние 10 лет, найден мертвым в своем доме. Эта смерть привлекла внимание всего мира не только тем, что спортсмен был известным, но и загадочным твитом, которое он оставил накануне.

Как пишет The Sun, Львиное Сердце, - а именно под таким псевдонимом выступал Маккаллум, написал в своем Twitter цитату из сериала «Жизнь после смерти», вышедшего в Великобритании в марте этого года.

«Однажды ты съешь свой последний ужин, в последний раз вдохнешь запах цветка, обнимешь друга в последний раз», - написал рестлер.

© twitter

По сюжету сериала, главный герой Тони несколько раз пытается покончить с собой, сильно переживая из-за смерти жены. Однако каждый раз, его останавливает мысль о том, кто же будет заботится о его собаке. И в результате Тони принимает решение жить и наслаждаться каждым днем.

«Ты можешь не знать, что делаешь это в последний раз. Поэтому должен делать все, что любишь, со страстью», - написал последние строчки сериальной цитаты Львиное Сердце.

Через 13 часов после публикации твита, Адриана Маккаллума не стало. Следствие пока не раскрывает причины смерти спортсмены. Но английские СМИ выдвигают версию, что опубликованная цитата была своеобразной предсмертной ошибкой.

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