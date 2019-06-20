Российских депутатов забросали бутылками в Грузии

В Грузии радикалы напали на российского депутата Сергея Гаврилова. Возглавляемая им делегация 20 июня прибыла в Тбилиси, чтобы принять участие в Межпарламентской сессии православия.

Гаврилов открывал мероприятие, однако несколько оппозиционных депутатов из Грузии устроила бойкот российской делегации, выразив недовольство ее присутствием. Заседание было прервано, депутаты из России вернулись в гостиницу в центре грузинской столицы.

Однако у гостиницы собрались радикально настроенные люди, требовавшие от россиян покинуть страну. После этого микроавтобус с российскими депутатами направился в аэропорт, причем протестующие забросали транспорт бутылками с водой.

На данный момент парламентарии покинули Грузию и уже прибыли в Москву, как сообщил Сергей Гаврилов в комментарии «Звезде». Однако события в Тбилиси продолжают развиваться. Около здания парламента в Тбилиси собрался многотысячный митинг, участники которого требуют отставки главы правительства.