Суд арестовал Бойко-Великого на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал российского предпринимателя Василия Бойко-Великого на два месяца.

Бизнесмена подозревают в растрате средств банка «Кредитный Экспресс». Речь идет о сумме в 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

По версии следствия, Бойко-Великий, являясь держателем 10% уставного капитала банка, вместе с его директором Аллой Кабановой, в 2013-2018 годах похитили денежных средства вкладчиков.

Установлен факт 31 хищения по подложным документам о предоставленных кредитах.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», - огласил решение судья Артур Карпов.

Сам Бойко-Великий виновным себя не признает. Накануне оглашения приговора суда, он спокоен и приветлив, много шутит и машет рукой в телекамеру.

В результате оперативно-розыскных действия следователям удалось задержать и привлечь к ответственности семерых сообщников Бойко-Великого и Кабановой.

Всем им предъявлены обвинения в растрате денег, совершенной организованной группой. Санкции по данной статье предусматривают срок заключения под стражу на 10 лет.