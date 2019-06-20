В Рыбинске ветром унесло батут с ребенком внутри

Трагедией едва не закончился отдых молодой семьи из Рыбинска Ярославской области в местном парке отдыха. Видео с места событий опубликовано в местном сообществе в социальной сети.

Резким порывом ветра там перевернуло надувной батут. В этот момент внутри находилась девочка возрастом 1 год 9 месяцев.

По сообщениям очевидцев, которые сняли последствия ЧП на видео, ребенок был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

«По факту произошедшего Следственным комитетом по Ярославской области организована доследственная проверка», - говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Сейчас на месте происшествия работают представители следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.