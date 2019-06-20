Муравей-герой с риском для жизни спас сородича из паутины: видео

Ученые из Университета Аризоны проводили исследование поведения муравьев, когда их сородичи попадают в паутину. В результате научной работы, выяснилось, что североамериканские муравьи-жнецы способны приходить на помощь, о чем рассказывает научный журнал American Society of Naturalists.

Жнецами этих насекомых называют за то, что они не охотятся, а собирают семена растений. Жнецы выходят из гнезда в поисках корма колонной, иногда удаляясь от дома больше, чем на 50 метров. Часто вдоль троп муравьев селятся пауки, которые и расставляют липкие сети. И когда кто-то из сородичей попадает в плен, то к нему подбегают остальные и вытаскивают из паутины. Делают они это аккуратно, растаскивая сеть по ниточке. Но самое интересное, запутавшегося муравья относят в гнездо, и уже там очищают от остатков паутины.

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Однако ученые не торопятся приписывать благородство этим насекомым. По их мнению, муравьи это делают не из-за сострадания, а для выживания колонии.

По словам биологов, рабочими особями муравьев-жнецов являются исключительно самки. Они не способны обнаружить паутину. Но они чуют сигнал тревоги, который подают попавшие в плен сестры, и спешат к ней на выручку. При этом они рискуют собственной жизнью. Исследования показали, что 6% муравьев погибают.

В ходе эксперимента, ученые выяснили, что жнецы реагируют только на ту паутину, в которой запутался живой муравей. К пустым клочкам паутины или сетям с мертвыми особями, они оставались равнодушными. По мнению ученых, подобные спасательные операции муравьи проводят, чтобы сохранить кормильца.