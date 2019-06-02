Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей опубликовал сообщение родителям с призывом не выкладывать фото детей в социальных сетях.

«Повзрослев, ваш ребенок столкнется с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется?» - говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Также отмечается, что полностью удалить из Сети фото невозможно – она «помнит все». Роскомнадзор аргументировал свою позицию тем, что одноклассники ребенка могут использовать его фото для травли. Более того, сейчас участились случаи использования детских фото на сайтах, которые используют педофилы.

В ведомстве напомнили родителям, что ребенок обладает таким же правом на конфиденциальность, как они. А тот факт, что он не всегда может его выразить сознательно, не говорит о его согласии на публикацию фото.