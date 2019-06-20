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Звонки со всей страны: как прошла «Прямая линия» с Владимиром Путиным

Денис Шурыгин
19:46 20.06.2019
За время общения с главой государства специалисты информационного центра приняли более 2 миллионов 645 тысяч обращений до и после начала разговора.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: kremlin.ru

Сегодня состоялось одно из самых ожидаемых событий года – «Прямая линия» с Владимиром Путиным, уже 17 по счету. Два миллиона 645 тысяч обращений было зафиксировано до и после начала разговора.

От «Прямой линии» россияне ждут, что их проблемы, которые, порой, игнорируют местные власти, будут услышаны и решены.

Внутренняя повестка дня занимает большую часть прямой линии с президентом, хотя трансляцию смотрят далеко за пределами России. Традиционно, самыми интересующими жителей страны вопросами стали уровень жизни, размер зарплат и медицина.

«Мы, как я уже говорил, мы повысили минимальный уровень оплаты труда до прожиточного минимума. Это коснулось 44 миллионов человек. В этом году мы проведем индексацию денежного довольствия военнослужащих. Обеспечение пенсионеров нормальным доходом это одна из приоритетных задач государства», - рассказывает в начале разговора Путин.

Президент уточняет, он использует средние цифры. Ситуация по отраслям и регионам может отличаться и значительно, но общая тенденция положительная. И будет улучшаться, хотя и не сразу. Национальные проекты приведут к экономическому прорыву, но не надо думать, что это случится завтра.

«Результаты должны чувствоваться уже сейчас, в этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться на уровне доходов населения. Деньги необходимо вкладывать и в науку и в образование и в медицину и они уже вкладываются. Мы сконцентрировали ресурсы и направили их по нужным направлениям и только так можно добиться прорыва. На это весь расчет в рамках реализации национальных проектов», - уточняет президент.

На связи с президентом многодетные семьи из самых различных регионов большой страны.

Их интересуют пособия по уходу за ребенком, ставки по ипотеке, использование выплат за рождение детей на первоначальный взнос при покупке вторичного жилья.

«Для семей, у которых появился второй и третий ребенок, должна быть обеспечена льготная ипотека в объеме 6%. Можно и меньше и это уже применяется на Дальнем Востоке, где ипотека 5%. Людям трудно решить проблемы с банками. Они не хотят пересчитывать процентную ставку. Это ошибка правительства. Минфин не выделил ресурсы для компенсаций банкам. Я дал распоряжения, проблема уже решена», - пообещал глава государства.

За судьбой белух и косаток в Приморском крае следила вся страна. Весной в дело вмешался президент, но только сегодня во время «Прямой линии» вопрос наконец решен окончательно. Вылов запретят, а самих животных начали выпускать на волю.

В ходе диалога с жителями страны президент вступается за чиновников. Он отмечает, что везде должен быть разумный предел. Речь о доходах людей, которые сидят в кабинетах, а получают несравнимо больше большей части населения огромной страны.

«Когда чиновники будут получать как простые люди? Ну давайте министрам не будем совсем платить. Надо работать для того, чтобы богатых не было, а чтобы не было бедных. Я знаю про уровень, но там есть свои особенности. В крупных компаниях работают иностранные специалисты, чье жалование рассчитывается от первых лиц. Если им понизить зарплату, то кадровые проблемы начнутся», - предупредил российский президент.

Тем временем проблема возникает уже в самой студии. Во время эфира, работа информационного центра несколько раз подвергается хакерской атаке из-за рубежа. Случаются перебои с видео и простыми звонками, но техники быстро устраняют неисправности.

Следующий вопрос не выглядит случайным. К исходу второго часа прямой линии вспоминают про международные отношения. Владимиру Путину предлагают помириться со всеми.

«Что значит помириться? Мы ни с кем ни ссорились. Да и желания такого не испытываем. По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и ограничений, Россия за эти годы, начиная с 2014 года, где-то недополучила около 50 миллиарда долларов, Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США - 17 миллиардов, у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония - 27 миллиардов», - привел статистику Путин.

Звонки поступают из США, Европы и Украины. Жители Одессы приглашают российского президента в гости. Украинские беженцы в России интересуются упрощенной системой получения гражданства. Президент тут же дает поручения. Звучит вопрос и про освобождение заключенных.

«Вопрос обмена заключенными не уходит из поля зрения властей. Вопросы должны решаться в комплексе. Давайте россиян тоже освободим», - выступает с предложением российский лидер.

Заходит речь и о Владимире Зеленском. Президента спрашивают, готов ли он сделать первый шаг и поддержать своего неопытного еще коллегу.

«Это талантливый человек. Я помню его по выступлениям в КВН в Москве. Это было смешно и красиво. Но то, что происходит на Украине сегодня – не смешно, это трагедия. Раз ты оказался в президентском кресле – решай проблему, тем более, что мир на Донбассе стал ядром всей предвыборной компании Владимира Зеленского», - напомнил глава государства.

Что касается воли внутри страны, власть не отступит от своих принципов. Это Владимир Путин в ответ на борьбу с коррупцией. Масштабы взяток и суммы, которые находят в квартирах отдельно взятых граждан, поражают воображение президента.

«Нет слов. Печатных, по крайней мере. Я чувствую ответственность за это безобразие. А если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали», - признался Путин.

Тарифы на услуги ЖКХ, внутренние авиаперевозки, строительство футбольных площадок. Чтобы перечислить все темы «Прямой линии», времени просто не хватит. Но о вооруженных силах страны речь заходит отдельно.

«Мы должны гордиться тем, что несмотря на относительно скромные военные расходы, мы обеспечиваем не только военный и ядерный паритет, но оказываемся на два-три шага впереди наших конкурентов. Потому что ни у одной страны мира нет такого современного технологического оружия, как у нашей», - сказал Путин.

К концу «Прямой линии» съемочная группа успевает добраться до поселка в Тюменской области, где нет воды. Президент общается с жителями и дает поручение губернатору решить проблему. В большинстве регионов страны в это время уже проходят экстренные совещания на тему - как быстрее выполнить данные поручения.

Каждое поступившее обращение обязательно рассмотрят в администрации президента и передадут инструкции в нужные инстанции.

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