Осужденный в США россиянин Тищенко вернулся в Москву

Несколько часов назад разработчик компьютерных игр Олег Тищенко приземлился в аэропорту Шереметьево. Чуть больше года он провел в заключении в США, после чего был депортирован на Родину.

Россиянин сообщил, что условия его содержания были нормальными. С ним хорошо обращались, позволяли гулять раз в день около часа.

«Ну, казенная еда везде одинаковая», - сказал Тищенко.

Напомним, что Олег Тищенко был обвинен в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей F-16 в 2016 году. Задержали его только в 2018-м, когда он приехал в Грузию, которая дала согласие на его выдачу США.

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По словам россиянина, он работает в студии, создающей авиасимуляторы DCS, и документы по американским истребителям ему были необходимы для создания более реалистичных моделей в игре. На вопрос журналистов будет ли он продолжать заниматься разработкой компьютерных игр, Тищенко ответил утвердительно. Так же он выразил надежду, что работодатель сохранил за ним место, но пока он с ним не связывался.

Ранее суд США приговорил Олега Тищенко к 12 месяцам заключения. Россиянин признал вину по двум из пяти пунктов обвинения. По его словам, «это была сделка». И если бы россиянин на нее не пошел, то возможно, ему грозило бы до 4 лет тюрьмы. А поскольку Тищенко уже отсидел положенный срок, то его депортировали в Россию.