Экс-начальника полиции в Раменском задержали за подброшенные наркотики

В Московской области арестовали экс-начальника подмосковного отдела полиции по борьбе с наркотиками за фальсификации и превышение должностных полномочий.

Об этом сообщила официальный представитель Главного Следственного Управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Бывшего высокопоставленного сотрудника полиции обвиняют в подделке материалов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте психотропных веществ.

«Ранее были задержаны трое бывших сотрудников ОНК МУ МВД России "Раменское", действующие по указанию обвиняемого. Им уже предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и фальсификации материалов оперативно-розыскной деятельности. Все трое находятся под стражей», - говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ по Московской области.

По данным следствия, подозреваемые в феврале 2017 года подделали материалы о причастности местного жителя к наркоторговле.

Сотрудники полиции подбросили ему амфитамин, который до этого хранили у себя. Мужчина провел под стражей 11 месяцев. В дельнейшем уголовное преследования потерпевшего было прекращено и его отпустили из-под стражи.

В рабочих кабинетах подозреваемых уже проведены обыски, в ходе которых оперативниками изъяты документы и другие вещественные доказательства по делу.