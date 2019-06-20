«Он меня ненавидит»: Алибасов-младший рассказал о конфликте с отцом из-за наследства

Сын продюсера Бари Алибасова уверен, что кто-то намеренно портит его отношения с отцом. Ранее 72-летний шоумен заявил о том, что лишает своего сына всего наследства.

Ранее в Сети появилась информация, что продюсер, находясь в больнице, специально вызвал нотариуса и переписал завещание. Что именно он изменил в нем, остается неизвестным.

Сегодня Алибасов-младший рассказал в интервью «Звезде», что разительные перемены в отношении отца к нему произошли за последние два дня, когда его не было рядом.

«Я вернулся в Москву из командировки и нахожусь в шоке. Звоню к отцу, а он по телефону мне говорит, что меня ненавидит, что я хотел отобрать у него офис, права на музыкальную группу и весь его бизнес. Радует, что состояние отца улучшается и он уже говорит более связно, но кто-то явно вкладывает в его голову эту информацию, пользуясь тем, что он находится под действием медикаментов», - высказал свои предположения Алибасов-младший.

Сын шоумена добавил, что давно получил от отца все, что тот хотел ему передать и ни на что большее не претендует. Ситуация ставит молодого человека в тупик, так как по его собственному признанию, в эти дни его отца окружали только самые близкие люди, которым он беспрекословно доверяет.

Напомним, Бари Алибасов попал в реанимацию токсикологического отделения НИИ имени Склифосовского 4 июня, выпив по ошибке средство для чистки труб. Врачи диагностировали у​ него ожоги пищевода, желудка, кишечника а также дыхательных путей.

Медиками было принято решение ввести шоумена в состояние медикаментозного сна, чтобы дать его организму возможность восстановиться.

После пробуждения, Алибасова выписали из больницы домой, где он находится со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной в ожидании поездки в Казахстан, где он будет проходить курс реабилитации.