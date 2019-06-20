Минстрой опроверг повышение тарифов на отопление из-за этажности

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства прокомментировало сообщение, которое появилось в прессе о якобы запланированном в 2020 году изменению тарифов на отопление в зависимости от этажности дома, которое может привести к повышению оплаты за коммунальные услуги.

«Минстрой России категорически опровергает информацию распространённую “Парламентской газетой” со ссылкой на депутата Б.М. Гладких как не соответствующую действительности», - приводит слова сообщения «Интерфакс».

Ранее стало известно о словах члена Комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких, который сообщил, что о подобных нововведениях говорили в министерстве строительства.

«На сегодня никаких изменений подходов к установлению нормативов Минстрой не планирует», - говорится в сообщении.

По сообщению ведомства, не существует положений, которые позволили бы вводить разные тарифы в одном доме.