Стартовал масштабный автопробег в честь 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков

Масштабный автопробег, посвященный 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, стартовал на Поклонной горе. После официальной части все желающие могли ознакомиться с деятельностью ДОСААФ России. Это и стрельба, и моделирование, водолазный и парашютный спорт.

На площади перед музеем Великой Отечественной войны была организована даже дорожка для картинга. Здесь же принимали новых членов. Также на площади представлена ретротехника времен Великой Отечественной войны.

На борту одной из машин, Газ-69, был установлен портрет маршала бронетанковых войск Олега Лосика, именно под его командованием был освобожден Минск

«В этом году у нас 75 лет освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Мы помогаем нашим братьям провести это мероприятие. Берем регионы, которые примыкали к Белоруссии и на территории которых осуществлялась концентрация войск для проведения операции "Багратион". В дальнейшем, по хронологии освобождения городов Белоруссии пройдет автопробег с проведением массовых мероприятия», - рассказал Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.

Волоколамск, Бородино, Калуга, Брянск, Гомель, Могилев, Минск - это далеко не полный список городов, на пути следования колонны.

Маршрут повторяет движение советских войск в ходе освободительной операции.

Организаторами пробега выступают ДОСААФ России и Республики Беларусь. С российской стороны в нем принимают участие ровно 75 автомобилей.