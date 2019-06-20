Начальник ГШ ВС РФ провел встречу с китайским коллегой в Москве
Встреча прошла в рамках очередного раунда российско-китайских штабных переговоров.
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел встречу с заместителем начальника Объединенного штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-лейтенантом Шао Юаньмином, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«В ходе беседы стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем двустороннего сотрудничества в военной области и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие многоплановых связей по линии вооруженных сил России и Китая в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», - говорится в сообщении.
Ранее Глава российского Генштаба провел встречу с начальником Главного политического управления Вьетнамской народной армии Лыонг Кыонгом.