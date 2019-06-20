Алибасов навал причины своего плохого самочувствия

Шоумен и продюсер Бари Алибасов обвинил лечащего врача в ухудшении своего самочувствия. Об этом рассказал представитель музыканта Вадим Горжанкин.

Днем, в квартире 72-летнего артиста в Мерзляковском переулке в Москве произошел конфликт с участием Марият Мухиной, которая представляется врачом Алибасова и сотрудницей НИИ имени Склифосовского.

Мухина заявила, что продюсера насильно удерживают в квартире. На место скандала была вызвана полиция.

«По приезду полиции он заявил, что его никто не удерживает и не надо тревожить жителей подъезда. Также Алибасов сказал, что Мухина виновна в том, что реабилитация идет не по прогнозам специалистов из НИИ Склифосовского и что она не является его лечащим врачом», - заявил Горжанкин.

У Алибасова были взяты анализы крови, чтобы проверить наличие в ней психотропных веществ. Результаты будут обнародованы в ближайшее время, добавил представитель продюсера.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того, как он по ошибки выпил жидкость для прочистки труб.

Врачи на несколько дней погрузили продюсера в состояние медикаментозного сна, чтобы тот не испытывал мучительных болей.

Одиннадцатого июня медики вывели Алибасова из состояния медикаментозного сна, а чуть позже выписали из больницы.

Сейчас, по заверениям своего сына, он находится вместе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной и готовится к отправке в Казахстан для прохождения реабилитации.