Жители США запечатлели «омывающие» небо облака
Подобные облака формируются когда в различных слоях атмосферы скорость ветра и направление его сдвигов постоянно меняются.
© Фото: Amy Christie Hunter
Жители США стали свидетелями редкого природного явления - формирования облаков в виде морских волн, сообщает CNN Traval.
Очевидцы из штата Вирджиния размещают фотографии, на которых запечатлены небесные волны в социальных сетях.
Специалисты уже прокомментировали возникновение явления, которое получило название волны Кельвина-Гельмгольца.
Отмечается, что такие облака крайне редко образуются в пасмурные дни и вызваны особым сдвигом ветра.
Кроме волн, наблюдаемые облака могут принимать и другие причудливые формы, например в виде плетеных узоров.