Страшная находка: во дворе Симферополя найдены головы крокодилов

Во дворе многоквартирного жилого дома города Симферополя была обнаружена отрезанная голова крокодила, после чего на место происшествия выехали специалисты Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, полицейские и следователи.

В ходе осмотра территории двора была обнаружена еще одна голова рептилии. По сообщению Госкомитета ветеринарии Крыма, страшные находки были упакованы в спецконтейнер и на специальном транспорте отвезены для последующего сжигания. Во дворе, где были найдены головы, была проведена дезинфекция.

По словам председателя Государственного комитета ветеринарии Валерия Иванова, эксперты установят к какому именно виду рептилий принадлежат головы.

«Мой опыт подсказывает, что это нильские крокодилы, которые, скорее всего, были нелегально ввезены в Крым из Египта», - приводит слова Иванова «РГ».

С подобными находками в Крыму сталкиваются впервые. По предварительной версии, пресмыкающихся убили недавно. Они были взрослыми особями, около полутора метров в длину.

Предполагается, что рептилий могли привезти для какой-нибудь частной структуры, планирующей заниматься их разведением, но сделка почему-то сорвалась. Везти крокодилов обратно было невыгодно, и от них просто избавились.

Поскольку по данному случаю усматривается факт жестокого обращения с животными, то все материалы будут направлены в прокуратуру.