«Мы не торгуем союзниками»: Путин ответил на вопрос о заключении сделки с США по Сирии

Россия не собирается торговать своими союзниками и принципами на Ближнем Востоке. Так Владимир Путин ответил на вопрос о возможной большой сделке с США по Сирии.

Глава государства озвучил ключевые проблемы региона и предложил вместе со всеми заинтересованными сторонами приступать к политическому урегулированию ситуации в арабской республике.

«Это не коммерческое предприятие. Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни национальными интересами и принципами. Можно договариваться с партнерами о решении насущный проблем. Мы должны решать вопрос с политическим урегулированием в стране. При доброй воле всех заинтересованных государств этого можно добиться», - отметил Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Соединенными Штатами, Владимир Путин отметил, что в сложившейся политической обстановке существует дефицит общения Москвы и Вашингтона.

По словам президента, часть вины за это лежит на определенной части американского истеблишмента, который спекулирует на кризисе в отношениях РФ и США.

Тем не менее, вопросов требующих обсуждение немало, напомнил российский лидер. Это и договор СНВ-3 и вопросы международной безопасности и экономическая тематика.

Путин еще раз подтвердил приверженность Кремля к диалогу и готовности к переговорам при должной политической воле президента США.