Путин рассказал, когда достроят железнодорожную часть крымского моста

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту должны запустить в конце года. Об этом рассказала Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

«Строительство идет по плану. Движение должно открыться в конце года», - сказал президент.

Автомобильная часть моста была запущена еще в прошлом году. В июне рабочие соединили две строящиеся железнодорожные части моста, но сейчас по нему ходят только технические составы.

Сегодня прошла «Прямая линия» с Владимиром Путиным. В общей сложности она продлилась четыре часа и восемь минут. Президент ответил на 81 вопрос.