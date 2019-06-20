Путин рассказал, когда достроят железнодорожную часть крымского моста
По словам президента, строительство идет по плану.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Крымский Мост VK
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту должны запустить в конце года. Об этом рассказала Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
«Строительство идет по плану. Движение должно открыться в конце года», - сказал президент.
Автомобильная часть моста была запущена еще в прошлом году. В июне рабочие соединили две строящиеся железнодорожные части моста, но сейчас по нему ходят только технические составы.
Сегодня прошла «Прямая линия» с Владимиром Путиным. В общей сложности она продлилась четыре часа и восемь минут. Президент ответил на 81 вопрос.