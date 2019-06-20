Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Ушел из жизни владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган. О причинах смерти экономиста не сообщается, но известно, что в июле прошлого года он перенес инсульт.

Тогда в возглавляемом им банке заявили, что не планируют менять состав и структуру правления и наблюдательного совета.

«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении на сайте банка.

Владимир Коган начал процедуру санации банка «Уралсиб» в ноябре 2015 года. На эти цели ЦБ выделил 81 миллиард рублей, разбитых на два кредита, выданных на шесть и десять лет соответственно.

По итогам процедуры экономического спасения кредитной организации Коган стал владельцем почти 82% ее акций.