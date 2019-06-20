Евросоюз продлил санкции против России

Совет ЕС сегодня обнародовал сообщение, в котором говорится о продлении ограничительных мер, введенных в ответ на присоединение Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года.

Год назад, Евросоюз объявил о продлении санкций до 23 июня 2019 года, о чем был опубликован соответствующий документ.

Тогда ограничительные меры касались импорта продукции из Крыма, инвестиций в экономику республики, а также экспорта некоторых товаров и услуг.

Как известно, Крым вошел в состав РФ в 2014 году, после проведенного референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали 96,6% жителей полуострова.