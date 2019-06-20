Путин прокомментировал выводы Нидерландов по MH17

Владимир Путин прокомментировал решение следственной группы по крушению МН17 в Донбассе. Президент РФ пояснил, что Москву не устроили представленные со стороны Нидерландов выводы.

«Россия никогда не уклонялась от ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что было представлено в качестве доказательств вины РФ, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств. И все, что было представлено, нам ни о чем не говорит», - объяснил Владимир Путин.

Он также напомнил, что у России есть своя версия произошедшего, которую страна представила следственной комиссии, но «нас слышать никто не хочет».

Глава государства подчеркнул, что ответ на вопрос о причинах крушения Boeing в Донбассе останется открытым до тех пор, «пока не будет реального диалога».

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. В Нидерландах пытаются обвинить в случившемся Россию, демонстрируя в качестве доказательств фотографии и сообщения из социальных сетей. При этом предоставленные в 2018 году выводы Минобороны России о том, что сбивший MH17 «Бук» принадлежал ВСУ, международное следствие игнорирует.