Путин поручил МО РФ проработать вопрос создания музея Щукина в Москве
Президент России Владимир Путин дал поручение Министерству обороны проработать создание музея Сергея Ивановича Щукина в зданиях, которые в данный момент стоят на балансе российского ведомства.
«Эти пространства осваивались Миноборны из десятилетия в десятилетие. А что такое обустройство военного ведомства, я думаю, всем понятно. Это прежде всего линии и коммуникации, и они дорого стоят. Но думаю, что в качестве первого шага можно было бы поручить Министерству обороны продумать о том, чтобы само ведомство организовало эту работу и создало бы там музей Щукина, под руководством и при содействии Министерства Культуры», - сказал Путин, комментируя предложение директора Пушкинского музея Марины Лошак.
Сергей Иванович Щукин - московский купец и благотворитель, коллекционер искусства, собрание которого положило начало коллекциям французской модернистской живописи в Эрмитаже и ГМИИ им. Пушкина.