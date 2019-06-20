Японский военный корабль протаранил пирс: видео
Экипаж пытался до последнего предотвратить удар. Данных о пострадавших нет.
© Видео: Corriere TV © Фото: corriere tv
В Австралии японский военный корабль протаранил пирс. Инцидент произошел при попытке судна пришвартоваться.
Экипаж пытался смягчить удар, вывесив кранцы, но поскольку корабль достаточно высокий, длины каната, закрепленного на кранце, не хватило. Видео столкновения появилось на канале Corriere TV.
Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.