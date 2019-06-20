Путин рассказал, как борется с ленью

Владимир Путин рассказал, как он борется с ленью. Отвечая на соответствующий вопрос от школьника Данилы Карякина во время «Прямой Линии», президент РФ отметил, что единственный способ борьбы с ленью - это работа.

«Я помню, что психологи считают, что лень - это нормальное состояние человека, вызванное тем, что организму хочется отдохнуть. Отдыхать нужно и нужно уметь отдыхать. Нет никакого другого способа бороться с ленью, как начать работать», - признался Путин.

Сегодня Владимир Путин отвечает на вопросы жителей страны на 17-й по счету «Прямой линии». Она началась в 12:00 мск. Студия расположилась в Гостином дворе в Москве.

Еще до начала мероприятия операторам поступило свыше полутора миллионов вопросов. Владимир Путин продолжает их получать и во время прямого эфира.