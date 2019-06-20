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Путин рассказал, за что ему стыдно

Лина Давыдова
16:16 20.06.2019
Во время «Прямой линии» Владимир Путин рассказал о случае, который до сих пор вызывает у него чувство стыда.
Путин рассказал, за что ему стыдно
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал случай из своей жизни, за который до сих пор испытывает чувство стыда. Президент России вспомнил, как в начале 2000-х годов в одном из регионов местная жительница преклонных лет подошла к нему и упала на колени.

«Она мне что-то невнятное сказала и вдруг упала на колени. Отдала мне записку. Я сказал, что обязательно ее посмотрю. Забрал, отдал помощникам и ее потеряли. Никогда это не забуду. Мне и сейчас стыдно», - признался Путин во время «Прямой линии».

Глава государства также добавил, что с тех пор, когда к нему обращаются с просьбами, он старается сразу же отреагировать.

В Москве завершилась «Прямая линия» президента России. Всего в этом году на нее поступило около двух миллионов обращений. 

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