Ученые расшифровали таинственные гигантские рисунки в пустыне Наска

Ученые из Японии решили узнать, каких именно птиц изображали древние жители на плато Наска.

Легендарные загадочные рисунки в Перу давно интересуют не только туристов, но и ученых. Тридцать геометрических и фигурных геоглифов настолько огромны, что их смогли обнаружить только в XX веке, во время первых полетов над этой территорией. На плато Наска на протяжении 50 километров можно увидеть рисунки птиц, обезьяны, цветов, несколько десятков тысяч геометрических линий и сотни геометрических фигур.

Как сообщает издание Journal of Archaeological Science: Reports, ученые из Университета Хоккайдо и Университета Ямагата решили рассмотреть изображения птиц с орнитологической точки зрения и определить, какие именно пернатые изображены на рисунках.

После тщательного исследования геоглифов, ученые пришли к выводу: изображение колибри на самом деле является дроздом-отшельником.

Так же ученые определили на двух рисунках пеликанов. А вот остальные 16 птиц точно идентифицировать не удалось, поскольку нет достаточного количества деталей. Пока считается, что на них изображены фламинго и кондоры.