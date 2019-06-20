Путин: в Нахимовское училище могут начать принимать девушек
В Санкт-Петербурге готовится новая площадка, которая позволит получать образование курсантам-девушкам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: prostislav1.livejournal.com
В Нахимовское военно-морское училище могут начать принимать девушек, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
«Что касается Нахимовского училища, то сейчас готовится решение с возможным принятием туда девушек», - сказал Путин.
Президент выразил надежду, что после его слов министр обороны РФ Сергей Шойгу окажет содействие этому проекту.
В отличие от большинства военно-морских училищ, Нахимовское военно-морское училище не является высшим учебным заведением, а ориентировано на подготовку воспитанников к учебе в военных вузах, наподобие Суворовских военных училищ.
В училище обучение состоит из двух частей: программы средней школы за 5-й — 11-й классы и специальной военно-морской подготовки.