Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией

Комментируя вопрос двусторонних отношений, Путин отметил, что Москва и Минск сделали очень много для реализации союзного договора, который заключен между странами. Однако, по мнению российского лидера, этого не достаточно.

«Вопрос об объединении Российской Федерации и Белоруссии в единое государство на сегодняшний день не стоит», - заверил Владимир Путин.

В прошлом году лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. В ходе беседы главы государств обсудили варианты интеграции в формате Евразийского экономического союза и рассмотрели возможные варианты развития обоюдного сотрудничества в рамках Союзного государства.

Вопросы интеграции на уровне национальных валют, на полях минувшего Петербургского международного экономического форума обсудили глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и министр экономики республики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Они оба возглавляют рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую Москва и Минск решили создать в конце 2018 года.