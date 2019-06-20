«Талантливый человек»: Путин дал характеристику Зеленскому

Президента России Владимира Путина в ходе «Прямой линии» попросили сделать первый шаг в вопросе двусторонних переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос о перспективах двусторонней встречи, Путин обратил внимание на то, что в первую очередь официальный Киев должен решить конфликт на юго-востоке собственной страны. И здесь большую роль должна сыграть личность самого украинского президента, заметил Путин.

«Это талантливый человек. Я помню его по выступлениям в КВН в Москве. Это было смешно и красиво. Но то, что происходит на Украине сегодня – не смешно, это трагедия. Раз ты оказался в президентском кресле – решай проблему, тем более, что мир на Донбассе стал ядром всей предвыборной компании Владимира Зеленского», - напомнил глава государства.

Владимир Путин отметил, что с удивлением воспринял заявления Зеленского о неготовности к переговорам с главами ДНР и ЛНР. Об этом украинский президент говорил в ходе переговоров с президентом Франции.

Без двусторонних шагов и национального диалога проблему решить не возможно, уверен президент РФ.

«Усилились обстрелы со стороны ВСУ, экономическая блокада, которая является прямым нарушением Минских договоренностей, не только не прекращается, но и усиливается. Шаги навстречу сделать проще всего, но нужна политическая воля официального Киева для урегулирования в Донбассе», - заявил Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления нынешнего президента Украины Владимира Зеленского о темах беседы с Владимиром Путиным.

Президент Украины дал понять, что собирается сразу же поднять тему территориальной принадлежности Крымского полуострова и Донецкой и Луганской Народных Республик.

При этом в Кремле украинскому лидеру напомнили, что о Донбассе нужно говорить, прежде всего, с его жителями.