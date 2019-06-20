Путин пообещал сделать процесс получения российского паспорта для граждан Украины еще более либеральным

Путин пообещал внести коррективы в закон о получении гражданства и сделать его максимально доступным для украинских граждан. Также президент напомнил, что помимо указа, опубликованного 29 апреля, существует еще целый ряд норм, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории России, получить паспорт в упрощенном порядке.

«Я знаю, что есть проблемы, когда от граждан Украины требуют получение каких-то документов. А за ними нужно ехать на Украину. А это какой-то замкнутый круг. Я посмотрю, какие коррективы нужно внести, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам», - пообещал президент.

Сегодня проходит «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Самыми актуальными вопросами являются социальные проблемы, экология, зарплаты, безработица и другие. В этом году «Прямая линия» проходит уже в 17-й раз.