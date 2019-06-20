Путин назвал главную задачу закона о надежном Интернете

Известные блогеры задали волнующие их вопросы Владимиру Путину во время «Прямой линии». Все они так или иначе касались Интернета.

Блогер Амиран Сардаров обратился к главе государства с вопросом о федеральном законе №90 о надежном Рунете. Сардаров отметил, что этот законопроект серьезно обеспокоил всех пользователей Сети, у которых создалось впечатление, что власти хотят закрыть общество за «железным занавесом».

Владимир Путин подчеркнул, что законопроект направлен не на ограничение в Интернете, а на сохранение независимости в условиях существующих рисков отключения от глобальной сети.

«Речь совсем не идет о каких-то ограничениях в интернете… Этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета, нашего сегмента, и возможность там работать всем, и физическим лицам, и блогерам, и государственным организациям», - объяснил Владимир Путин.

Еще один блогер - автор дубляжа, публицист и писатель Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», задал вопрос Владимиру Путину, не стоит ли ужесточить статью о распространении ложной информации в Сети. Пучков напомнил о ситуации, которая сложилась после взрыва на промышленном предприятии в Дзержинске. Тогда в Интернете были распространены лживые слухи о якобы радиоактивном излучении и заражении местности, которые вызвали серьезную панику.

Президент России отметил, что такая проблема существует и становится все более острой.

«Я хочу сразу подчеркнуть, чтобы все понимали, о чем идет речь. Речь идет не просто о распространении информации, а о целенаправленном распространению заведомо ложной информации. Вот о чем идет речь в этом законе. А мы посмотрим все вместе на правоприменительную практику, как это реализуется в жизни, а потом можно уже сделать вывод, достаточно ли этого, или нужно что-то дополнительное», - предложил Путин.

Главный редактор и администратор паблика MDK Роберто Панчвидзе обратил внимание главы государства на законопроект об административном наказании за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Блогер призвал Владимира Путина взять на контроль исполнение закона, который нередко используют для привлечения к ответственности даже тех людей, которые просто критикуют власти.

Президент России пояснил, что в законопроекте не идет речи о критике власти. Он направлен на борьбу с оскорблениями символов государства.

«С чем я не могу с вами не согласиться, никто не имеет право злоупотреблять этой нормой, чтобы ограничивать людей в их праве критиковать действия власти любого уровня. Конечно, мы будем за этим следить. Я попрошу генпрокуратуру обратить на это внимание», - пообещал Путин.

Он также подчеркнул, что правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закону.

Владимир Путин отвечает на вопросы россиян уже на 17-й по счету «Прямой линии». Она проходит в Москве в Гостином дворе. Еще до начала мероприятия операторам поступило свыше полутора миллионов вопросов. В течение прямого эфира президент получает и новые сообщения. Больше всего россиян в этом году волнуют проблемы в сфере ЖКХ, экологическая ситуация в стране, пенсии и заработные платы.