Путин рассказал о границах своего терпения

В ходе «Прямой линии» Владимир Путин ответил на вопрос о том, что он чувствует, когда не выполняют его поручения.

«Знаете, дело не в границах терпения. Дело в том, что нужно добиваться результата. Самое простое в моем положении: махать шашкой, увольнять, выносить строгие выговоры. Это тоже нужно делать в каких-то вопиющих случаях. Но когда кто-то чего-то не делает, то в этом есть и моя вина», — сказал Владимир Путин.

Так же глава государства прокомментировал ситуацию с коррупционными преступлениями в России. Путин отметил, что число подобных преступлений снижается. Однако он добавил, что «когда узнаешь о миллиардах (украденных), то нет печатных слов».