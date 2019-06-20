На Украине визит Зеленского в Германию и Францию посчитали провальным

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак раскритиковал рабочий визит президента Украины в Германию и Францию.

«На мой взгляд, европейское турне президента Зеленского полностью провалено», - заявил Дмитрий Спивак в эфире политического ток-шоу на телеканале NewsOne.

По его мнению, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон четко дали понять, с кем они планируют сотрудничать в ближайшее время.

«Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка, как “ребята, европейский тренд политический изменился. Мы планируем сотрудничать с Россией, несмотря на то, хорошая она или плохая". И ни для кого не секрет, что Россия сейчас играет огромную роль на международной политической арене», - отметил политик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский совершил официальные визиты во Францию и Германию 17 и 18 июня.