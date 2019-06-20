Дагестанские ополченцы, воевавшие с боевиками Басаева в 1999 году, получат статус участников боевых действий

Ополченцы Дагестана получат статус участников боевых действий. Об этом в ходе «Прямой линии» Владимира Путина попросили местные жители дагестанского села Ботлих.

Речь об ополченцах, которые вместе с сотрудниками правоохранительных органов и другими силовиками воевали против вооруженных боевиков бандитской группы Шамиля Басаева в 1999 году.

«Нужно внести членов ополчения в лист действующего в России закона, который позволит приравнять ополченцев к участникам боевых действий. Поручаю правительству эту сделать», - отдал распоряжение Владимир Путин.

Комментируя просьбу ополченцев, глава государства отметил, что сделать это необходимо и еще раз поблагодарил за проявлено в те годы мужество.