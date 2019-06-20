Дагестанские ополченцы, воевавшие с боевиками Басаева в 1999 году, получат статус участников боевых действий
Соответствующее поручение глава государства дал кабинету министров в ходе «Прямой линии».
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Ополченцы Дагестана получат статус участников боевых действий. Об этом в ходе «Прямой линии» Владимира Путина попросили местные жители дагестанского села Ботлих.
Речь об ополченцах, которые вместе с сотрудниками правоохранительных органов и другими силовиками воевали против вооруженных боевиков бандитской группы Шамиля Басаева в 1999 году.
«Нужно внести членов ополчения в лист действующего в России закона, который позволит приравнять ополченцев к участникам боевых действий. Поручаю правительству эту сделать», - отдал распоряжение Владимир Путин.
Комментируя просьбу ополченцев, глава государства отметил, что сделать это необходимо и еще раз поблагодарил за проявлено в те годы мужество.