Нетрезвый скорострел: командир ВСУ открыл огонь из автомата по военным за побег
Пьяный командир ВСУ открыл огонь по своим подчиненным, пытавшимся покинуть позиции. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Троицкое.
По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ открыл огонь на поражение из автомата по трем военнослужащим. В результате инцидента они получили серьезные ранения. Однако данный факт командование бригады скрыло, добавил Филипоненко. Его выступление опубликовано на YouTube.
«В результате инцидента военнослужащие получили ранения и с целью сокрытия данного факта находятся на лечении в одной из больниц Троицкого района», - подчеркнул он.
Буквально накануне, 12 июня, произошел еще один аналогичный инцидент: пьяный боец ВСУ расстрелял своих сослуживцев после крупной ссоры. Происшествие случилоась в 14-м подразделении механизированной бригады.