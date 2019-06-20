Разработчик компьютерных игр Тищенко, после суда в США возвращается в Россию

Россиянин Олег Тищенко, обвиненный в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей F-16, сегодня будет депортирован на родину.

Гражданин России был обвинен американскими властями еще в 2016 году. Однако его смогли задержать только в 2018-м, когда россиянин приезжал в Грузию, которая дала согласие на его выдачу США.

Ранее стало известно, что Тищенко работает в студии, создающей авиасимуляторы DCS. И по его словам, документы по американским истребителям ему были необходимы для создания более реалистичных моделей в игре.

В суде россиянин признал вину по двум пунктам из пяти. Программист уточнил, что он действительно купил инструкции для создания авиасимуляторов на одном из интернет-форумов. Причем, продавца, отправившего ему документы, оправдали.

Тищенко приговорили к 12 месяцам тюремного заключения, которые он уже отсидел. В ближайшие часы его сопроводят в аэропорт в Солт-Лейк-Сити для «самостоятельной депортации» в Россию.

Посольство России в США назвало обвинения в адрес Тищенко ошибочными и надуманными.