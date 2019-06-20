«Нет печатных слов»: Путин о деле Захарченко

Президента России Владимира Путина в ходе «Прямой линии» спросили о его отношении к громким коррупционным скандалам, в частности к делу экс-полковника Дмитрия Захарченко и Рауфа Арашукова.

Отвечая о своем отношении к расследованию уголовных дел о коррупции, Путин отметил, что чувствует личную ответственность за происходящее в стране.

«Нет слов. Печатных, по крайней мере. Я чувствую ответственность за это безобразие. А если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали», - признался Путин.

Что касается изъятых денежных средств, добытых преступным путем, то они обращаются в доход государства, подчеркнул президент.

«Прямая линия» - 2019 стала 17-й по счету для российского лидера. До начала мероприятия в информационный центр поступило свыше полутора миллионов вопросов. Обращения россиян продолжают поступать в прямом эфире.

Самыми волнующими по-прежнему являются вопросы социальной сферы, здравоохранения, экономики и внутренней политики.