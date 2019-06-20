Путин назвал условие освобождения украинских моряков

Владимир Путин рассказал о ходе переговоров по освобождению украинских моряков. Отвечая на вопрос украинского журналиста в ходе «Прямой линии», президент подчеркнул, что такие вопросы должны решаться в комплексе, ведь на Украине сложилась аналогичная ситуация, в которую оказались вовлечены граждане России.

Президент отметил, что вопросы о судьбе украинских моряков и наших граждан, которые содержаться в украинских тюрьмах, «никогда не исчезают из поля зрения».

«Медведчук занимался этим вопросом и самостоятельно, но изначально по поручению президента Петра Порошенко. Виктор Владимирович близко к сердцу это все принимает. Он недавно был тоже и ставил этот вопрос об освобождении украинских моряков и еще других конкретных лиц, которые осуждены в России», - ответил президент.

Путин уверен, что вопросы такого рода должны решаться в комплексе.

«Мы должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые нам небезразличны, и тех, кто находится в аналогичной ситуации на Украине», - подчеркнул президент.

Напомним, в конце ноября 2018 года три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России при движении к Керченскому проливу. Корабли осуществляли опасные маневры и не подчинялись требованиям российских пограничников. В результате два катера и буксир с их экипажами были задержаны российской стороной.