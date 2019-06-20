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На call-центр «Прямой-линии» с Путиным были совершены хакерские атаки

Лина Давыдова
14:13 20.06.2019
DDoS-атаки были совершены из-за рубежа, все они отражены, сообщили ведущие «Прямой линии».
На call-центр «Прямой-линии» с Путиным были совершены хакерские атаки
© Фото: kremlin.ru

Две мощные атаки были совершены на call-центр «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Обе были отражены. Об этом сообщили в прямом эфире ведущие, находящиеся в Гостином дворе.

По предварительным данным, DDoS-атаки были совершены из-за рубежа.

«Видимо, сбои в видеозвонках, которые были, как раз были с этим и связаны. Но мы смогли ее отразить, работа приложения восстановлена», - сказали ведущие «Прямой линии».

Двадцатого июня Владимир Путин отвечает на вопросы жителей страны на традиционной 17-й «Прямой линии». Специальная студия была организована в Гостином дворе в Москве. Больше всего людей в этом году волнуют вопросы, касающиеся ЖКХ, экономики, пенсий и заработных плат.

Всего операторы «Прямой линии» получили свыше полутора миллионов вопросов, не считая тех, которые жители страны присылают непосредственно во время эфира.

Первые «Прямые линии» президента до 2007 года длились менее трех часов. А в 2013 году был побит рекорд - глава государства отвечал на вопросы 4 часа 47 минут.

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