Путин пообещал министрам персональную ответственность за реализацию нацпроектов

Нужно изменить структуру нашей экономики, развивать цифровую экономику и другие высокотехнологичные проекты, чтобы увеличить производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан. Так Владимир Путин в рамках «Прямой линии» объяснил значение нацпроектов для каждого гражданина России.

Президент подчеркнул, что по каждому направлению, будь то дороги, образование или медицина есть индикаторы, которых необходимо добиться.

«Результаты должны чувствоваться уже сейчас. Это должно отражаться на зарплате и уровне дохода», - так прокомментировал президент тот срок, в который граждане должны на себе почувствовать результаты от реализации этих проектов.

Также Путин пообещал, что он обязательно будет контролировать своих коллег, и каждый министр будет нести персональную ответственность за вверенный нацпроект.

«Да, все коллеги знают, что персональная ответственность она в данной работе необходима и она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление», -

Сегодня проходит «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Самыми актуальными вопросами являются социальные проблемы, экология, зарплаты, безработица и другие. В этом году «Прямая линия» проходит уже в 17-й раз.