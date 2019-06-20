Путин рассказал, как уравнять зарплаты чиновников и обычных трудящихся

Во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, когда чиновники начнут получать заработную плату на уровне рядовых работников.

Глава государства заявил, что ему бы очень хотелось, чтобы их благосостояние улучшалось, а достаток становился выше.

«Помните известную шутку? Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных», - ответил Путин.

При этом он отметил, что при резком понижении уровня доходов чиновников или руководителей госкорпораций они уйдут в частный сектор. Путин подчеркнул, что такая ситуация отразится в том числе и на доходах тех самых обычных работников, потому что некому будет принимать эффективные решения.

Ранее во время «Прямой линии» Путин заявил о необходимости разобраться с каждым отдельным случаем выплаты зарплаты ниже прожиточного минимума. Президент подчеркнул, что в правительстве давно было принято решение об увеличении МРОТ до определенной границы, ниже которой заработная плата просто не может быть.