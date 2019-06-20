Путин объяснил, почему ситуация с косатками из «китовой тюрьмы» долго не разрешалась

Проблема с косатками из «китовой тюрьмы» в Приморье тяжело решается из-за их высокой стоимости. Об этом во время «Прямой линии» заявил Владимир Путин. Тем не менее движение в сторону освобождения животных уже началось, заметил президент.

«Проблема известна. И в общем понятно, из-за чего сложности возникают. Насколько я помню, только косатки стоят около 100 миллионов долларов. А там, где большие деньги, всегда решение принимается сложно», - пояснил Путин.

Глава государства передал слово зампредседателю правительства России Алексею Гордееву, который рассказал, как проходит операция по спасению косаток и белух.

«Работала специально созданная группа правительством. Мы взяли вопрос под контроль, понимая общественную значимость проблемы. Было принято единственное правильное решение по рекомендации ученых перебазировать животных в место их обитания - там, где их выловили, в привычную среду», - объяснил Гордеев.

В общей сложности операция по освобождению косаток и белух займет четыре месяца. Ее осуществляет и контролирует Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Вскоре животных поместят в бухту на Шантарских островах Хабаровского края. Наблюдение за ними продолжится.

«Главное - осуществить правильную реадаптацию. Работаем круглые сутки. Операция необычная, но интересная. Чтобы подобного рода события не повторялись и млекопитающих в таком количестве не вылавливали, правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов культурно-просветительских целях, оставив только для научных целей и для народов Крайнего Севера в небольших количествах», - резюмировал Гордеев.

С ноября 2018 года в вольерах бухты Средней содержались 90 белух и 11 косаток. Млекопитающих якобы собирались продать в океанариумы Китая. Ситуация вызвала общественный резонанс и дошла до министерств, Кремля и федеральных СМИ.