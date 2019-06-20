Раскольник и бывший глава неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет отказался принимать томос Вселенского патриарха Варфоломея. Свою позицию он объяснил тем, что до получения не был ознакомлен с его содержанием.

«Этот томос мы не принимаем. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», - заявил Филарет.

Кроме того, сейчас в Свято-Владимирском патриаршем соборе Киева проходит поместный собор УПЦ КП, который Филарет решил созвать для восстановления Киевского патриархата. В ходе собора он обратился за поддержкой к президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом, как известно, устав Православной церкви Украины не дает Филарету права на восстановление КП.

Большинство нынешних иерархов ПЦУ, которые ранее принадлежали к Киевскому патриархату, отказались присутствовать на собрании Филарета. Всего туда прибыло несколько человек из сорока, которые ранее принадрежали к УПЦ КП.