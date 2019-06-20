Путин рассказал о льготных условиях ипотеки для семей с детьми

Владимир Путин в рамках «Прямой линии» прокомментировал новую меру поддержки семей, родивших второго или третьего ребенка. По поручению президента им будет предоставлена льготная ипотека под 6%.

«Есть мое поручение: для семей со вторым и третьим ребенком должна быть обеспечена льготная ипотека 6%. Проблема не решается с банками. И на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были ранее выданы. Не пересчитывают. Это реальная ошибка правительства России», - подчеркнул президент.

Сегодня проходит «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Самыми актуальными вопросами являются социальные проблемы, экология, зарплаты, безработица и другие. В этом году «Прямая линия» проходит уже в 17-й раз.