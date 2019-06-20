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Власти в Мурманской области проведут проверку по факту низких зарплат врачам

Кристина Волкова
13:23 20.06.2019
Ранее в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным врач из Мурманска задал вопрос президенту о зарплате в 20 тысяч рублей.
Власти в Мурманской области проведут проверку по факту низких зарплат врачам
© Фото: Nikolay Titov, Russian Look Globallokpress

Власти в Мурманской области заявили, что по факту жалобы на низкие зарплаты врачей пройдет проверка.

Ранее в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным врач из Мурманска задал вопрос президенту о низкой зарплате. В частности, он отметил, что получает 20 тысяч рублей.

В свою очередь, Путин заявил, что показатель роста зарплаты виден, однако по каждой отрасли и по каждому региону необходимо говорить отдельно.

Вместе с тем глава государства сказал, что повышен минимальный размер оплаты труда.

Сегодня Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. Традиционная «Прямая линия» проходит уже в 17-й раз. Жители страны обращаются к президенту с самыми волнующими их вопросами. В этом году еще начала мероприятия в колл-центр поступило более полутора миллионов вопросов. Наиболее значимыми для людей остаются вопросы здравоохранения, образования, сферы ЖКХ и другие социальные проблемы.

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