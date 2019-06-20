«Желания ругаться у нас нет»: Путин ответил на вопрос об антироссийских санкциях

Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал, какие минусы и какие плюсы от антироссийских санкций получили государства-инициаторы и сама Российская Федерация.

«Мы ни с кем не ругались и желания такого нет. Что это даст? Чего не даст? Что мы теряем? Эксперты говорят, что Россия за годы санкций недополучила около 50 миллиардов долларов, Евросоюз потерял 240 миллиардов, США потеряли 17 миллиардов, Япония – 27. И все это отражается на рабочих местах в этих странах, они теряют наш рынок», - заявил российский лидер.

Путин также напомнил об успехах программы импортозамещения. По словам президента, в России «включили мозги» и начали развивать высокотехнологичные секторы экономики, в том числе и те, которые некогда были неперспективными.

«Если бы кто-то сказал нам 10 лет назад, что мы будем экспортировать сельхозпродукцию на 25,7 миллиарда долларов, мы бы рассмеялись ему в лицо», - отметил Путин.

После этого глава государства напомнил, что в случае отказа России от своих интересов, ничего кардинально не изменится.

«Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупируем. Это полная чушь и ложь! Китай не имеет к этому отношения, а тарифы на его товары, считайте, те же санкции, увеличиваются и увеличиваются», - сказал президент.

Путин также выразил мнение, что США и дальше будут сдерживать Россию как глобального конкурента в экономике, как сейчас это происходит с Китаем.

«Прямая линия» - 2019 стала уже 17-й по счету. Еще до начала мероприятия операторам поступило свыше полутора миллионов вопросов, но в течение прямого эфира президент будет получать в том числе и новые. Самым волнующим россиян вопросом по-прежнему остается внутренняя политика России.