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Приближение всемирного потопа: за один день в Гренландии растаяло 2 миллиарда тонн льда

Карина Харитонова
01:31 20.06.2019
Средняя температура в Гренландии для этого времени года составляет -5 градусов, однако воздух в регионе прогрелся до +21.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Karlheinz Irlmeier, globallookpress

Ледники Гренландии тают на глазах. Температура настолько высокая, что всего за один день с острова в море ушло два кубических километра пресной воды.

Метеорологи уже готовы говорить об антирекордах. Ведь пик таяния льдов обычно приходится только на июль. Так что столбик термометра еще растет, а белые медведи уже тянутся поближе к людям.

Лед тронулся! А за одно грозит тронуть умы геофизиков по всему миру. Только за один день в Гренландии растаяло 2 миллиарда тонн льда. Температура воздуха в июне, когда среднеклиматическая норма составляет -5, поднялась до +21.

«Отмечается изменение направления теплового течения Гольфстрим. Теперь оно не достигает уже как бы берегов Шпицбергена, а поворачивает в сторону Гренландии, что и приводит к более активному таянию ледников», - рассказал «Звезде» метеоролог Виталий Кейлер.

Такое активное таяние может поставить новый антирекорд, считают ученые. По их подсчетам, в самом начале нынешнего теплого сезона за сутки в море ушло более 2 кубических километров пресной ледниковой воды.

«Лед и снег тают. Светоотражение снега уменьшается и это влияет на поглощение солнечной энергии, что ведет к дальнейшему потеплению. Итак, это безудержный прогрессивный эффект», - заявил руководитель отделения науки о Земле и Миссиях Европейского космического агентства (ESA) Марк Дринкватер.

Грядущим потеплением, видимо, пахнет и в Арктике. И хотя ледовые процессы там пока в пределах многолетней нормы. Белые медведи явно обеспокоены. И всё чаще выходят к людям.

Потери снега и льда в Гренландии видят не первый раз. Подобное уже происходило в рекордном по теплу 2012-ом. Вообще за последние 10 лет ледники таят в 4 раза быстрее. И это общемировая тенденция.

Если бы растаяли все 80 ледников Гренландии, уровень мирового океана поднялся бы на 7 метров. Для мирового потопа этого бы хватило. Ну, а если представить, что под воду уйдут все ледники на планете - уровень подскочит на 67 метров. Но в ближайшее тысячелетие это невозможно, успокаивают экологи.

«Для нас, за наши сто лет, это ужасное изменение, которое мы фиксируем сейчас, но поскольку мы живем недавно, всего несколько тысяч лет, то мы длинные ряды наблюдений не имеем», - говорит кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.

Зато имеем много разных гипотез. И пока большая часть из них крутится вокруг даты конца света, а не причины. Но мировой потоп - это самая распространенная версия.

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