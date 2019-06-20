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Путин вспомнил анекдот про коммунизм и Олимпиаду в ходе «Прямой линии»

Егор Левин
12:58 20.06.2019
Глава государства отметил, что трудно спрогнозировать сроки конкретных итогов нацпроектов и необходимо сначала установить главный способ достижения прорывного результата.
Путин вспомнил анекдот про коммунизм и Олимпиаду в ходе «Прямой линии»
© Фото: Юрий Сомов, РИА Новости

Одним из вопросов, заданных президенту в ходе «Прямой линии», стал вопрос о том, когда будут видны первые результаты национальных проектов. Путин ответил, что в данном случае трудно спрогнозировать сроки конкретных итогов, отметив, что необходимо для начала установить главный способ достижения прорывного результата. После этого он вспомнил анекдот, хорошо иллюстрирующий ответ на заданный вопрос.

«Это не тот случай, когда в советское время говорили, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Что такое нынешнее поколение, никому не было понятно. А потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры. Результаты должны чувствоваться уже сейчас», - сказал президент.

Напомним, «Прямая линия» - 2019 стала уже 17-й по счету. Еще до начала мероприятия операторам поступило свыше полутора миллионов вопросов, но в течение прямого эфира президент будет получать в том числе и новые. Самым волнующим россиян вопросом по-прежнему остается внутренняя политика России.

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