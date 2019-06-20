Владимир Путин назвал большой проблемой ситуацию с отходами в России. По словам главы государства, серьезно этот вопрос был поднят лишь пару лет назад на очередной «Прямой линии», когда жители Балашихи пожаловались на свалки.

«Это большая проблема у нас. Она возникла не вчера, мы об этом говорили, но заниматься начали этим буквально два года назад. Толчком была очередная "Прямая линия", когда люди в Балашихе рассказали о том, что происходит», - рассказал глава государства.

Владимир Путин также озвучил цифры по количеству отходов, которые сейчас выбрасываются на полигоны. По его словам, в стране образовались целые мусорные «острова» размером со среднюю европейскую страну.

«Мы десятилетиями накапливали мусор, и никто этим особо не занимался. Специалисты знают точно, мы генерируем ежегодно 70 миллионов отходов. И на самом деле никто не занимается в промышленном смысле переработкой. Это огромная проблема», - подчеркнул Путин.

Президент России также прокомментировал ситуацию с тарифами, которые изменились в связи с мусорной реформой. Житель Омска пожаловался Путину на рост цен на вывоз мусора. При этом, как утверждает мужчина, никаких видимых изменений после мусорной реформы не произошло.

По мнению главы государства, это вызывает не только вопросы и недоумение, но и требует проверки. В то же время Путин заметил, что раньше никто не считал, сколько стоит вывоз мусора на самом деле.

«Есть некоторые вещи, на которые мы должны обратить внимание. Никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора. Это первое. Во-вторых, сегодня никто не хочет, чтобы рядом с регионом были свалки или полигоны. Значит, приходится их везти подальше, а это тоже деньги», - объяснил Путин.

Владимир Путин также рассказал о долгосрочной программе по переработке мусора. Она рассчитана на несколько лет и предусматривает строительство 200 комплексов по переработке отходов, общий объем финансирования превысит 300 миллиардов рублей. При этом лишь треть этой суммы будет выделена из федерального бюджета, остальные средства будут привлечены из бизнеса.